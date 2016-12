UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝中国株安で総じて軟調、逃避買いのＳドルは上昇

(情報を更新しました) [シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場は、中国株が下落 するなか、総じて軟調に推移している。米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え警戒感 も強い。一方、安全な投資先を求めるマネーが流れ込んだシンガポールドルは上昇し、対 米ドルで2週間超ぶりの高水準をつけている。 インドネシアルピア は貿易統計が重しとなり、17年ぶりの安値圏に沈んだ。 シンガポールドル は一時、1米ドル=1.3989シンガポールドルと、0 .6%上昇。外国銀行の需要が膨らみ、8月28日以来の高値をつける場面があった。 市場では、最近の市場の混乱や景気悪化への懸念から米連邦準備理事会(FRB)が 今週利上げを見送るとの観測が浮上、アジア通貨の売り持ちを縮小する動きも出ている。 こうしたなか「トリプルA」の格付けを持つシンガポールの通貨に買いが集中した。 15日0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.78 120.24 +0.38 Sing dlr 1.4028 1.4075 +0.34 Taiwan dlr 32.577 32.720 +0.44 Korean won 1185.95 1183.10 -0.24 Baht 35.97 36.05 +0.22 Peso 46.70 46.74 +0.07 Rupiah 14380.00 14345.00 -0.24 Rupee 66.42 66.33 -0.14 Ringgit 4.3100 4.3100 -0.00 Yuan 6.3681 6.3679 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.78 119.66 -0.10 Sing dlr 1.4028 1.3260 -5.47 Taiwan dlr 32.577 31.718 -2.64 Korean won 1185.95 1099.30 -7.31 Baht 35.97 32.90 -8.53 Peso 46.70 44.72 -4.24 Rupiah 14380.00 12380.00 -13.91 Rupee 66.42 63.03 -5.10 Ringgit 4.3100 3.4965 -18.87 Yuan 6.3681 6.2040 -2.58