アジア通貨動向（16日）＝台湾ドル・ウォン・Ｓドルが上昇、元小幅安

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［ １６日 ロイター］ - １６日０１３７ＧＭＴ（日本時間午前１０時３７分）現 在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.29 120.42 +0.10 Sing dlr 1.3993 1.4019 +0.19 Taiwan dlr 32.550 32.786 +0.73 Korean won 1180.60 1186.70 +0.52 Baht 35.92 35.93 +0.03 Peso 46.72 46.77 +0.11 Rupiah 14435.00 14405.00 -0.21 Rupee 66.36 66.36 +0.00 Ringgit 4.3042 4.3085 +0.10 Yuan 6.3728 6.3700 -0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.29 119.66 -0.53 Sing dlr 1.3993 1.3260 -5.24 Taiwan dlr 32.550 31.718 -2.56 Korean won 1180.60 1099.30 -6.89 Baht 35.92 32.90 -8.41 Peso 46.72 44.72 -4.28 Rupiah 14435.00 12380.00 -14.24 Rupee 66.36 63.03 -5.02 Ringgit 4.3042 3.4965 -18.77 Yuan 6.3728 6.2040 -2.65
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