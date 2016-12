UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝堅調、Ｓ＆Ｐ格上げ受けウォン上昇

(情報を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - 16日のアジア通貨市場は、おおむね堅調 。米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて軟調な米ドルを背景に、アジア新興国の株 価が上昇している。 韓国ウォン の上昇が目立っている。 格付け機関スタンダード&プアーズ (S&P)が、韓国の外貨建て長期ソブリン格付けを「Aプラス」から「AAマイナス」 に引き上げたのを受け、2週間ぶり高値をつけた。 インドネシアルピア は0.4%安。1998年7月以来17年ぶり安値に沈ん だ。15日の国債入札で5.2兆ルピア(3億5990万ドル)を調達したが、8兆ルピ アの目標に届かなかった。 16日0625GMT(日本時間午後3時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.29 120.42 +0.10 Sing dlr 1.3982 1.4019 +0.26 Taiwan dlr 32.515 32.786 +0.83 Korean won 1174.34 1186.70 +1.05 Baht 35.98 35.93 -0.14 Peso 46.68 46.77 +0.20 Rupiah 14450.00 14405.00 -0.31 Rupee 66.46 66.36 -0.15 Ringgit 4.3042 4.3085 +0.10 Yuan 6.3699 6.3700 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.29 119.66 -0.53 Sing dlr 1.3982 1.3260 -5.16 Taiwan dlr 32.515 31.718 -2.45 Korean won 1174.34 1099.30 -6.39 Baht 35.98 32.90 -8.56 Peso 46.68 44.72 -4.19 Rupiah 14450.00 12380.00 -14.33 Rupee 66.46 63.03 -5.16 Ringgit 4.3042 3.4965 -18.77 Yuan 6.3699 6.2040 -2.60