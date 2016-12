UPDATE 1-米金融・債券市場＝ＦＯＭＣにらみ利回り小幅上昇、独連邦債の動きに追随

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*29.50=3.0847% 前営業日終盤 96*06.00=3.0707% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*12.50=2.2958% 前営業日終盤 97*13.50=2.2921% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*28.25=1.6105% 前営業日終盤 98*27.50=1.6154% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*20.50=0.8108% 前営業日終盤 99*20.50=0.8105% 16日の米金融・債券市場では、国債利回りが小幅上昇。欧州債券市場で、独連邦債 10年物利回りが約2週間ぶりの高水準をつけたことに追随した。同日から始まった米連 邦公開市場委員会(FOMC)で、連邦準備理事会(FRB)が利上げに動くかどうかを めぐる不透明性がくすぶっていることも背景にある。 終盤の取引で、2年債利回り はほぼ変わらずの0.81%。日中の取引で は、2011年4月以来の高水準となる0.82%近辺で推移した。 30年債利回り は9/32安、利回りは3.08%。一時は約8週間ぶ りの水準となる3.09%に上昇した。 指標10年債 は3/32安、利回りは2.29%。 アナリストは、FRBの動きをめぐる不透明性がトレーダーを弱気にさせ、債券利回 りの上昇が確認されれば売りを急ぐという構図になっていると述べた。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「独連邦債の動 きが、米債利回り上昇の引き金となった」とした。 市場参加者は引き続き、FRBが年内に利上げに踏み切ることを見込んでおり、17 日に結果が出る今回のFOMCも依然、選択肢のひとつとなっているとアナリストは指摘 する。 エバーコアISIの債券ストラテジスト、スタン・シップリー氏は「正常化プロセス に一段と近付きつつあり、それが債券利回りを押し上げている」と述べた。 一方、朝方発表された8月の米消費者物価指数(CPI)は横ばいを予想していた市 場予想に反し、0.1%低下した。アナリストの間からは、同指標の結果が今回のFOM Cで利上げ実施されることはないとの見方を支え、米債利回りが伸び悩んだ公算が大きい との声が聞かれた。 Tボンド先物12月限 は19/32安の151━26/32。 Tノート先物12月限 は6/32安の126━16.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 4.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 1.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.25 (-1.50)