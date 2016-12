UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝大半が上昇、株高と米利上げ観測の後退で

(情報を更新しました) [シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア通貨市場は、大半が上昇。 米連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げ判断に注目が集まるなかで、弱い米消費者物 価指数が発表され、利上げ観測がやや後退したと受け止められたのが背景。 MSCIアジア株指数(除く日本) の上昇も、アジア新興国通貨の 支援材料となっている。 台湾ドル と韓国ウォン が上げを主導。 台湾ドルは海外投資家の資金が流入。ただ、輸入業者のドル買い需要やFOMCの決 定を前にした警戒感の広がりで、上値は限られた。 韓国ウォンの上昇はオフショアファンドのドル売りが背景。 マレーシアリンギ も休場明けの取引再開で上昇している。 半面、シンガポールドル は軟調。8月の輸出が予想を上回る減少となり、特 に中国向けと欧州向けが落ち込んだ。 インドネシアルピア は、中央銀行の政策決定会合を控えて横ばい。 17日0534GMT(日本時間午後2時34分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.76 120.58 -0.15 Sing dlr 1.3977 1.3970 -0.05 Taiwan dlr 32.397 32.762 +1.13 Korean won 1166.48 1175.90 +0.81 Baht 35.79 36.00 +0.59 Peso 46.56 46.65 +0.20 Rupiah 14450.00 14450.00 +0.00 Rupee 66.46 66.46 +0.00 *Ringgit 4.2500 4.3085 +1.38 Yuan 6.3669 6.3709 +0.06 *マレーシア市場は16日休場だったため、リンギのPrevious dayは15日終値。 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.76 119.66 -0.92 Sing dlr 1.3977 1.3260 -5.13 Taiwan dlr 32.397 31.718 -2.10 Korean won 1166.48 1099.30 -5.76 Baht 35.79 32.90 -8.07 Peso 46.56 44.72 -3.94 Rupiah 14450.00 12380.00 -14.33 Rupee 66.46 63.03 -5.15 Ringgit 4.2500 3.4965 -17.73 Yuan 6.3669 6.2040 -2.56