米金融・債券市場＝国債価格上昇、ＦＯＭＣ利上げ見送りで

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時35分 97*11.50=3.0094% 前営業日終盤 95*29.50=3.0847% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時35分 98*08.50=2.1957% 前営業日終盤 97*12.50=2.2958% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時33分 99*16.00=1.4801% 前営業日終盤 98*28.25=1.6105% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時33分 99*28.25=0.6856% 前営業日終盤 99*20.50=0.8108% 17日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇、2年債利回りは約2週間ぶりの水 準に低下した。米連邦準備理事会(FRB)がこの日の連邦公開市場委員会(FOMC) で利上げを見送ったことに反応した。 2年債利回りは約2週間ぶりの低水準となる0.69%をつけたほか、5年債、3年 債の利回りもそれぞれ1.48%、0.99%と約1週間ぶり低水準をつけた。 プルデンシャル・フィクスト・インカム(ニュージャージー州)の首席投資ストラテ ジスト、ロバート・ティップ氏は「年内の利上げ圧力が低下したことで(債券市場に)安 心感が広がった」と述べた。 終盤の取引で、30年債 は1─7/32高、利回りは3.03%。指標 10年債 は27/32高、利回りは2.21%。2年債 は6/3 2高、利回りは0.70%。 Tボンド先物12月限 は1─10/32高の153━04/32。 Tノート先物12月限 は25/32高の127━09.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.25 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (+2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread 1.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -28.25 (+0.25)