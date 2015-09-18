24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債（１０月歳）の発行予定額等 1035 ９月製造業ＰＭＩ速報 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 ８月のスーパー売上高 1400 ８月のショッピングセンター売上高 1600 ８月のコンビニ売上高 1800 安倍自民党総裁会見 ●海外指標など ９月１８日（金） 01:30 中国新築住宅価格 Aug 08:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Jul 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Aug ◇イベント 23:30 スティーブンス豪中銀総裁が議会で証言 ◇決算 18-Sep-15 AMC ADBE.OQ Adobe Systems Inc ９月１９日（土） 17:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、経済見通しについて講演 19:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、経済と金融政策について講演 ９月２０日（日） ギリシャ総選挙 ９月２１日（月） 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Aug 08:00 台湾：輸出受注 Aug 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Aug ◇イベント 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 メキシコ：中銀金利発表 Sep ９月２２日（火） 08:30 英公的部門純借入額（国立統計局） Aug 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jul ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 Sep 17:00 米財務省２年債入札 ＥＵ内務相理事会 難民・移民問題への対応を協議 習近平・中国国家主席が訪米（２８日まで） ９月２３日（水） 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（財新） Sep 04:00 マレーシア：ＣＰＩ Aug 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Aug 06:45 仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） Q2 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Sep 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 ポーランド：失業率 Aug 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 南ア：ＣＰＩ Aug 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Sep 08:00 台湾：鉱工業生産 Aug 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 カナダ：小売売上高 Jul 13:00 南ア：中銀金利発表 13:30 ブラジル：経常収支 Aug 13:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep ◇イベント 23:00 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演（現地時間は前日） 13:00 南ア：中銀金利発表 13:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 16:30 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省変動利付２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 ＥＵ特別首脳会議 ９月２４日（木） 22:45 ＮＺ：貿易収支 Aug 24~29Sep 06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Aug 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Oct 08:00 独ＩＦＯ業況指数 Sep 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Aug 12:30 米耐久財受注（商務省） Aug 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Aug ◇イベント 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 Q3 17:00 米財務省７年債入札 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長がマサチューセッツ大学で講義