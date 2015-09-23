24日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債（１０月歳）の発行予定額等 1035 ９月製造業ＰＭＩ速報 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 ８月のスーパー売上高 1400 ８月のショッピングセンター売上高 1600 ８月のコンビニ売上高 1800 安倍自民党総裁会見 ●海外指標など ９月２４日（木） 22:45 ＮＺ：貿易収支 Aug 24~29Sep 06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Aug 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Oct 08:00 独ＩＦＯ業況指数 Sep 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Aug 12:30 米耐久財受注（商務省） Aug 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Aug ◇イベント 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 Q3 17:00 米財務省７年債入札 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長がマサチューセッツ大学で講義