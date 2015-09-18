アジア通貨動向（18日）＝タイバーツやフィリピンペソなど軟調

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［１８日 ロイター］ - １８日０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.01 120.03 +0.02 Sing dlr 1.3992 1.3985 -0.05 Taiwan dlr 32.400 32.662 +0.81 Korean won 1167.35 1165.90 -0.12 Baht 35.83 35.74 -0.25 Peso 46.55 46.44 -0.24 Rupiah 14465.00 14455.00 -0.07 Rupee 66.46 66.46 +0.00 Ringgit 4.2370 4.2550 +0.42 Yuan 6.3620 6.3660 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.01 119.66 -0.30 Sing dlr 1.3992 1.3260 -5.23 Taiwan dlr 32.400 31.718 -2.10 Korean won 1167.35 1099.30 -5.83 Baht 35.83 32.90 -8.18 Peso 46.55 44.72 -3.93 Rupiah 14465.00 12380.00 -14.41 Rupee 66.46 63.03 -5.15 Ringgit 4.2370 3.4965 -17.48 Yuan 6.3620 6.2040 -2.48
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