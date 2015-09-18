再送-イベントダイアリー

(体裁を修正して再送しました)
［東京 １８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Saturday,19 September,2015------------------------------
●海外分● ◇イベント 17:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、経済見通しについて講演 19:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、経済と金融政策について講演
Saturday,20 Sunday,2015------------------------------
●海外分● ◇イベント ギリシャ総選挙
Monday, 21 September, 2015------------------------------
●海外分● ◇イベント 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 メキシコ：中銀金利発表 Sep
Tuesday, 22 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分● ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 Sep 17:00 米財務省２年債入札 ＥＵ内務相理事会
Wednesday, 23 September, 2015------------------------------ ●海外分● ◇イベント 23:00 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演（現地時間は前日） 13:00 南ア：中銀金利発表 13:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 16:30 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省変動利付２年債入札 17:00 米財務省５年債入札
Thursday, 24 September, 2015------------------------------ 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：１０年利付国債（１０月歳）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：８月のスーパー売上高 - 1400 日本：８月のショッピングセンター売上高 - 1600 日本：８月のコンビニ売上高 -
●海外分● ◇イベント 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 Q3 17:00 米財務省７年債入札 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長がマサチューセッツ大学で講義 ◇休場 シンガポール、インドネシア、マレーシア
Friday, 25 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：８月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -
●海外分● ◇イベント 13:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "New Directions in Monetary Policy" 17:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 米中首脳会談 ◇休場 インド
Sunday, 27 September, 2015------------------------------
●海外分● ◇イベント スペイン・カタルーニャ州議会選挙
Monday, 28 September, 2015------------------------------ 1400 日本：景気動向指数改訂7月分 - 1500 日本：ニトリホールディングス ３―８月期決算 -
●海外分● ◇イベント 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 21:00 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇休場 香港、韓国、台湾
Tuesday, 29 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分● ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 ◇休場 韓国
Wednesday, 30 September, 2015------------------------------ 1230 日本：榊原経団連会長講演（内外情勢調査会） -
●海外分● ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 19:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が挨拶
Thursday, 01 October, 2015------------------------------ 0850 日本：9月調査日銀短観 -
●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇休場 中国（国慶節）、香港
Friday, 02 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：９月マネタリーベース（日銀） - 0850 日本：９月調査日銀短観の全容 - 0850 日本：企業の物価見通し（日銀） -
●海外分● ◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が挨拶 13:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁とコチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加。 "Should U.S. Monetary Policy have a Ternary Mandate?" 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Microprudential versus Macroprudential: Problems with Supervisory Control" 17:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 ◇休場 中国（国慶節）、インド
Saturday,03 October,2015------------------------------
●海外分● ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Is the Active Use of Macroprudential Tools Institutionally Realistic?" Monday,05 October,2015------------------------------
●海外分● ◇休場 中国（国慶節）
Tuesday, 06 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 -
●海外分● ◇休場 中国（国慶節）
Wednesday, 07 October, 2015------------------------------ Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見） -
●海外分● ◇休場 中国（国慶節）
Thursday, 08 October, 2015------------------------------ 1400 日本：１０月金融経済月報（日銀） -
●海外分● ◇イベント 11:30 ＥＣＢ理事会議事要旨 18:00 ９月１６─１７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ペルー・リマ）
Friday, 09 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分● ◇休場 台湾（振替休日）、韓国
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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