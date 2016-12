再送-イベントダイアリー

(体裁を修正して再送しました)

[東京 18日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Saturday,19 September,2015------------------------------

●海外分● ◇イベント 17:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、経済見通しについて講演 19:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、経済と金融政策について講演

Saturday,20 Sunday,2015------------------------------

●海外分● ◇イベント ギリシャ総選挙

Monday, 21 September, 2015------------------------------

●海外分● ◇イベント 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 メキシコ:中銀金利発表 Sep

Tuesday, 22 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

●海外分● ◇イベント 11:00 トルコ:中銀金利発表 Sep 17:00 米財務省2年債入札 EU内務相理事会

Wednesday, 23 September, 2015------------------------------ ●海外分● ◇イベント 23:00 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演(現地時間は前日) 13:00 南ア:中銀金利発表 13:00 ドラギECB総裁が欧州議会で証言 16:30 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省変動利付2年債入札 17:00 米財務省5年債入札

Thursday, 24 September, 2015------------------------------ 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本:10年利付国債(10月歳)の発行予定額等 - 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本:8月のスーパー売上高 - 1400 日本:8月のショッピングセンター売上高 - 1600 日本:8月のコンビニ売上高 -

●海外分● ◇イベント 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 08:00 フィリピン:中銀金利発表 09:00 台湾:中銀金利発表 Q3 17:00 米財務省7年債入札 21:00 イエレン米FRB議長がマサチューセッツ大学で講義 ◇休場 シンガポール、インドネシア、マレーシア

Friday, 25 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本:8月企業向けサービス価格指数(日銀) - 1030 日本:流動性供給入札 - 1245 日本:流動性供給入札結果 - 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -

●海外分● ◇イベント 13:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "New Directions in Monetary Policy" 17:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 米中首脳会談 ◇休場 インド

Sunday, 27 September, 2015------------------------------

●海外分● ◇イベント スペイン・カタルーニャ州議会選挙

Monday, 28 September, 2015------------------------------ 1400 日本:景気動向指数改訂7月分 - 1500 日本:ニトリホールディングス 3―8月期決算 -

●海外分● ◇イベント 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 21:00 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇休場 香港、韓国、台湾

Tuesday, 29 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

●海外分● ◇イベント 05:30 インド:中銀金利発表 ◇休場 韓国

Wednesday, 30 September, 2015------------------------------ 1230 日本:榊原経団連会長講演(内外情勢調査会) -

●海外分● ◇イベント 08:00 アイスランド:中銀金利発表 19:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が挨拶

Thursday, 01 October, 2015------------------------------ 0850 日本:9月調査日銀短観 -

●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省3・10・30年債入札条件 18:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇休場 中国(国慶節)、香港

Friday, 02 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本:9月マネタリーベース(日銀) - 0850 日本:9月調査日銀短観の全容 - 0850 日本:企業の物価見通し(日銀) -

●海外分● ◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が挨拶 13:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁とコチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加。 "Should U.S. Monetary Policy have a Ternary Mandate?" 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Microprudential versus Macroprudential: Problems with Supervisory Control" 17:00 フィッシャー米FRB副議長が講演 ◇休場 中国(国慶節)、インド

Saturday,03 October,2015------------------------------

●海外分● ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Is the Active Use of Macroprudential Tools Institutionally Realistic?" Monday,05 October,2015------------------------------

●海外分● ◇休場 中国(国慶節)

Tuesday, 06 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合・1日目 -

●海外分● ◇休場 中国(国慶節)

Wednesday, 07 October, 2015------------------------------ Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合・2日目(黒田日銀総裁会見) -

●海外分● ◇休場 中国(国慶節)

Thursday, 08 October, 2015------------------------------ 1400 日本:10月金融経済月報(日銀) -

●海外分● ◇イベント 11:30 ECB理事会議事要旨 18:00 9月16─17日の米FOMC議事要旨発表 20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(ペルー・リマ)

Friday, 09 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

●海外分● ◇休場 台湾(振替休日)、韓国

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。

*米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

here?

here