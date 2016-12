UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝大半が上昇、米利上げ見送りで

(情報を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - 18日のアジア通貨市場は、大半の新興国 通貨が上昇。米連邦準備理事会(FRB)が17日までの連邦公開市場委員会(FOMC )で金利据え置きを決める中、アジア新興国通貨は週間ベースでも上昇する見通し。 米利上げ見送りを受け、主要6通貨に対するドル指数 は3週間ぶり安値をつけ た。 ただ、世界経済の弱さが引き続き域内に悪影響を与える可能性が高いことから、アジ ア新興国通貨の上昇の勢いはそれほど強くない。 ドイツ銀行のアジア担当チーフエコノミスト、Taimur Baig氏は、アジア市場は一息 つく展開となる可能性があるが、FRBのスタンスが世界経済に広がる低迷を反映してい ることに注意を払うべきだと指摘。「危機的状況でなくても、中国経済の減速はアジアの 輸出、投資、資金フローにとって大きな逆風になる」との見解を示した。 韓国ウォン は今週1.9%上昇。格付け機関スタンダード&プアーズ ( S&P)が、韓国の外貨建て長期ソブリン格付けを引き上げたことが背景。トムソンロイ ターのデータによると、このまま行けば、週間ベースの上昇率は2011年12月以来の 大きさになる見通し。 マレーシアリンギ は今週、ショートカバーを背景に対米ドルで1.8%上昇 。商品(コモディティ)価格下落やナジブ首相と政府系ファンド、ワン・マレーシア・デ ベロップメント(1MDB)をめぐる汚職疑惑を受けて、リンギは前週まで12週間連続 で下落していた。 タイバーツ は輸出業者の需要などを受け、週間で1.2%高で推移。シンガ ポールドル は1.0%上昇している。 18日0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.77 120.03 +0.22 Sing dlr 1.3990 1.3985 -0.04 Taiwan dlr 32.390 32.662 +0.84 Korean won 1162.80 1165.90 +0.27 Baht 35.68 35.74 +0.17 Peso 46.56 46.44 -0.25 Rupiah 14475.00 14455.00 -0.14 Rupee 66.00 66.46 +0.69 Ringgit 4.2400 4.2550 +0.35 Yuan 6.3642 6.3660 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.77 119.66 -0.10 Sing dlr 1.3990 1.3260 -5.22 Taiwan dlr 32.390 31.718 -2.07 Korean won 1162.80 1099.30 -5.46 Baht 35.68 32.90 -7.79 Peso 46.56 44.72 -3.94 Rupiah 14475.00 12380.00 -14.47 Rupee 66.00 63.03 -4.50 Ringgit 4.2400 3.4965 -17.54 Yuan 6.3642 6.2040 -2.52