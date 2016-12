米金融・債券市場＝利回り低下継続、年内米利上げに懐疑的

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*26.50=3.9341% 前営業日終盤 97*12.00=3.0086% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*26.00=2.1336% 前営業日終盤 98*09.50=2.1921% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*22.25=1.4390% 前営業日終盤 99*16.25=1.4784% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.75=0.6777% 前営業日終盤 99*28.25=0.6856% 18日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。米連邦準備理事会(FRB)が 連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを見送ったことを受けた前日の流れを受け継い だ。年内の利上げ実施の可能性につても、懐疑的な見方が広がっている。 この日は、2、5、7年債利回りが約3週間ぶりの低水準をつけた。指標10年債利 回りも1週間半ぶり、3年債も2週間ぶりの水準にそれぞれ低下した。 マニング&ナピアの債券ディレクター、マーク・ブシャロー氏は「市場はFRBが1 2月に利上げするかどうか疑問を感じている」と述べた。 序盤の取引で、フェデラルファンド(FF)金利先物が織り込む12月利上げの確率 は42%、来年1月は52%となった。 アナリストらによると、海外の経済情勢が12月のFOMCまでに著しく改善する確 率は低く、FRBが12月に利上げに踏み切る可能性も低いとみられている。 また、オッペンハイマーファンズの首席投資責任者(CIO)クリシュナ・メマニ氏 は、期間が長めの債券の利回りが低下したことは、安全資産への逃避の動きが出ている表 れと指摘した。 終盤の取引で、30年債 は2─3/32高、利回りは2.93%に低下 した。 10年債 は25/32高、利回りは2.13%。 2年債 は1/32高、利回りは0.68%。一時0.66%まで低下した 。 Tボンド先物12月限 は2─20/32高の155━24/32。 Tノート先物12月限 は21.50/32高の127━31/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 2.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -26.50 (+2.00