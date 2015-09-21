〔今週の主要材料〕海外市場

［２１日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 21Sep 6:00 DE 生産者物価指数（前月比） Aug % -0.3 13 0.0 21Sep 6:00 DE 生産者物価指数（前年比） Aug % -1.5 13 -1.3 21Sep 8:00 TW 輸出受注 Aug % -4.60 10 -5.00 21Sep 14:00 US 中古住宅販売戸数（年率） Aug mln 0 5.59 21Sep 14:00 US 中古住宅販売戸数（前月比） Aug % 0 2.0 21Sep 18:00 MX 中銀金利発表 Sep % 3.00 21 3.00 22Sep 8:30 GB 公的部門純借入額（国有銀除く） Aug bln GB 9.000 15 -1.290 22Sep 11:00 TR 中銀金利発表 Sep % 7.50 16 7.50 22Sep 12:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.7 22Sep 13:00 US 住宅価格指数（前月比） Jul % 0 0.2 22Sep 13:00 US 住宅価格指数 Jul 0 223.4 23Sep 1:45 CN 製造業ＰＭＩ速報値（財新） Sep 47.5 18 47.1 23Sep 4:00 MY ＣＰＩ（前年比） Aug % 3.0 10 3.3 23Sep 5:00 SG ＣＰＩ（前年比） Aug % -0.50 11 -0.40 23Sep 6:45 FR ＧＤＰ改定値（前期比） Q2 % 0.00 23 0.0 23Sep 7:00 FR 総合ＰＭＩ速報値 Sep 0 50.2 23Sep 7:00 FR 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 51.0 17 50.6 23Sep 7:00 FR 仏製造業ＰＭＩ速報値 Sep 48.5 17 48.3 23Sep 7:30 DE 総合ＰＭＩ速報値 Sep 0 55.0 23Sep 7:30 DE 製造業ＰＭＩ速報値 Sep 52.7 26 53.3 23Sep 7:30 DE サービス部門ＰＭＩ速報値 Sep 54.7 26 54.9 23Sep 8:00 ZA ＣＰＩ（前年比） Aug % 4.72 20 5.0 23Sep 8:00 TW 鉱工業生産（前年比） Aug % 0 -2.99 23Sep 8:00 EZ 総合ＰＭＩ速報値 Sep 54.1 24 54.3 23Sep 8:00 EZ サービスＰＭＩ速報値 Sep 54.2 32 54.4 23Sep 8:00 EZ 製造業ＰＭＩ速報値 Sep 52.0 32 52.3 23Sep 8:00 PL 失業率 Aug % 10.0 12 10.1 23Sep 11:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1557.7 23Sep 12:30 CA 小売売上高（前月比） Jul % 0.5 17 0.6 23Sep 13:00 ZA 中銀金利発表 2m % 0 6.00 23Sep 13:30 BR 経常収支 Aug bln -2.90 6 -6.163 0 23Sep 13:45 US マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） Sep 53.0 17 53.0 23Sep 22:45 NZ 貿易収支（年間） Aug bln -3.05 6 -2.69 24Sep 6:00 DE ＧｆＫ消費者信頼感指数 Oct 9.8 22 9.9 24Sep 8:00 NO 中銀金利発表 N/A % 1.00 18 1.00 24Sep 8:00 PH 中銀金利発表 N/A % 0 4.00 24Sep 8:00 DE ＩＦＯ業況指数 Sep 108.0 35 108.3 24Sep 8:00 DE ＩＦＯ現況指数 Sep 114.7 28 114.8 24Sep 8:00 DE ＩＦＯ期待指数 Sep 101.5 28 102.2 24Sep 9:00 TW 中銀金利発表 Q3 % 1.750 14 1.875 24Sep 12:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 264 24Sep 12:30 US シカゴ地区連銀全米活動指数 Aug 0 0.34 24Sep 12:30 US 耐久財非国防資本財（除航空機） Aug % 0.0 12 2.1 24Sep 12:30 US 耐久財受注（除国防財） Aug % 0 1.0 24Sep 12:30 US 耐久財受注 Aug % -2.0 57 2.2 24Sep 12:30 US 耐久財受注（除輸送機器） Aug % 0.2 45 0.4 24Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数（年率） Aug mln 0.515 54 0.507 24Sep 14:00 US 新築住宅販売戸数（前月比） Aug % 1.6 22 5.4 25Sep 5:00 SG 製造業生産（前年比） Aug % -5.0 9 -6.1 25Sep 8:00 EZ Ｍ3（前年比） Aug % 5.3 31 5.3 25Sep 12:30 US コアＰＣＥ価格指数確報値 Q2 % 1.8 16 1.8 25Sep 12:30 US ＧＤＰ確報値 Q2 % 3.7 56 3.7 25Sep 12:30 US ＧＤＰデフレーター確報値 Q2 % 2.1 25 2.1 25Sep 12:30 US 企業利益改定値 Q2 % 0 1.3 25Sep 13:45 US マークイット総合ＰＭＩ（速報値） Sep 0 55.70 25Sep 13:45 US マークイット・サービスＰＭＩ（速報値 Sep 55.6 13 56.1 ） 25Sep 14:00 US ミシガン大消費者信頼感指数（確報） Sep 86.9 48 85.7 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、NZ=ニュージーランド SE=スウェーデン、 NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア 、PH=フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 ９月２１日（月） ◇イベント 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 メキシコ：中銀金利発表 Sep ９月２２日（火） ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 Sep 17:00 米財務省２年債入札 ＥＵ内務相理事会 習近平・中国国家主席が訪米（２８日まで） ９月２３日（水） ◇イベント 23:00 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演（現地時間は前日） 13:00 南ア：中銀金利発表 13:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 16:30 ロックハート・米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省変動利付２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 ＥＵ特別首脳会議 ９月２４日（木） ◇イベント 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 Q3 17:00 米財務省７年債入札 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長がマサチューセッツ大学で講義 ◇休場 シンガポール、インドネシア、マレーシア ９月２５日（金） ◇イベント 13:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "New Directions in Monetary Policy" 17:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 米中首脳会談 ◇休場 インド ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here