アジア通貨動向（21日）＝軟調、マレーシアリンギの下げ目立つ

[ソウル 21日 ロイター] - アジア通貨市場は、米連邦準備理事会(FRB) が先週、世界経済の先行き懸念を理由に利上げを見送ったことを受け、軟調となっている 。 マレーシアリンギ の下げが目立つ。景気減速懸念に加え、米ウォールストリ ート・ジャーナル(WSJ)紙の報道が圧迫材料となっている、と市場関係者は指摘する 。WSJ紙は、米連邦捜査局が、政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント( 1MDB)を資金洗浄の疑いで捜査していると報じた。 韓国ウォン とタイバーツ は、外国人投資家の国内株の売りで下落 している。 0706GMT(日本時間午後4時6分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.97 119.98 +0.00 Sing dlr 1.4056 1.4003 -0.38 Taiwan dlr 32.525 32.663 +0.42 Korean won 1173.72 1162.80 -0.93 Baht 35.73 35.53 -0.56 Peso 46.46 46.42 -0.10 Rupiah 14445.00 14370.00 -0.52 Rupee 65.78 65.67 -0.17 Ringgit 4.2580 4.2070 -1.20 Yuan 6.3687 6.3643 -0.07 Change so far in 2015 Japan yen 119.97 119.66 -0.26 Sing dlr 1.4056 1.3260 -5.66 Taiwan dlr 32.525 31.718 -2.48 Korean won 1173.72 1099.30 -6.34 Baht 35.73 32.90 -7.92 Peso 46.46 44.72 -3.75 Rupiah 14445.00 12380.00 -14.30 Rupee 65.78 63.03 -4.18 Ringgit 4.2580 3.4965 -17.88 Yuan 6.3687 6.2040 -2.59