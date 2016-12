米金融・債券市場＝利回り上昇、年内利上げ示唆する当局者発言や一連の入札控え

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*07.50=3.0160% 前営業日終盤 98*29.50=2.9290% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*07.50=2.1994% 前営業日終盤 98*26.00=2.1336% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*14.25=1.4918% 前営業日終盤 99*22.25=1.4390% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.75=0.7103% 前営業日終盤 99*28.75=0.6777% 米金融・債券市場では、国債価格が下落した。米連邦準備理事会(FRB)当局者か ら年内利上げの可能性を示唆する発言が相次いだことが重しとなったほか、一連の新発債 供給を控え、米国債の保有を減らす動きが出た。 セントルイス地区連銀のブラード総裁はこの日、CNBCに対し、米経済の回復を踏 まえると、引き締めを開始する「強力な根拠がある」と発言。アトランタ地区連銀のロッ クハート総裁は、依然年内の利上げを想定していると述べた。 また週末には、サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が、先週の金利据え置 き決定は「ぎりぎりの判断だった」と明らかにした。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「FRB当局者は 、市場との対話において攻勢を強めている。すべての会合を市場に織り込ませたいと考え ており、市場が(利上げ先送りを見込んで)浮かれないことを望んでいる」述べた。 CMEのフェドウォッチによると、短期金利先物が織り込み済む12月の利上げ予想 確率は41%と、前週末の37%から上昇した。 今週は総額900億ドルの国債入札を控えている。22日には260億ドルの2年債 、23日は350億ドルの5年債、24日は290億ドルの7年債の入札が実施される。 これに加え、トムソン・ロイター傘下のIFRによると、社債市場では今週、250 億━300億ドルの投資適格級債の起債が見込まれている。 午後終盤の取引で、10年債 は23/32安。利回りは2.214%と 、前週末から8ベーシスポイント(bp)上昇した。 2年債 は2/32安。利回りは0.714%と、4bp近く上昇。 30年債 は2ポイント安。利回りはおよそ10bp上昇の3.035% をつけた。 Tボンド先物12月限 は2─8/32安の153━16/32。 Tノート先物12月限 は19/32安の127━12/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.25 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 8.50 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 0.25 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (-2.25)