アジア通貨動向（22日）＝大半が下落、年内の米利上げ観測で　リンギは1週間ぶり安値

[シンガポール 22日 ロイター] - 22日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が下落。米連邦準備理事会(FRB)当局者のコメントを受け、年内に米利上げが 実施される可能性があらためて意識された。 マレーシアリンギ が1週間ぶりの安値をつけた。米紙ニューヨーク・タイム ズは、マレーシアのナジブ首相らが関与する汚職疑惑を米連邦大陪審が調べていると報じ た。 インドネシアルピア は17年ぶりの安値を更新。月末に伴う企業のドル需要 が高まった。 タイバーツ も下落。輸入業者によるドル需要が背景。 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁は21日、FRBが先週の会合で金利据え 置きを決めたことについて、このところの金融市場の動揺が米経済の重しにならないよう にするための一種の「リスクマネジメント」だったとし、年内に利上げが実施されるとの 見通しを示した。 このコメントを受け、ドル指数 は9月10日以来の高値付近で推移している。 0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.49 120.57 +0.07 Sing dlr 1.4134 1.4101 -0.23 Taiwan dlr 32.653 32.939 +0.88 Korean won 1178.30 1174.70 -0.31 Baht 35.94 35.79 -0.42 Peso 46.53 46.47 -0.13 Rupiah 14490.00 14450.00 -0.28 Rupee 65.61 65.72 +0.16 Ringgit 4.2880 4.2635 -0.57 Yuan 6.3735 6.3691 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.49 119.66 -0.69 Sing dlr 1.4134 1.3260 -6.18 Taiwan dlr 32.653 31.718 -2.86 Korean won 1178.30 1099.30 -6.70 Baht 35.94 32.90 -8.46 Peso 46.53 44.72 -3.89 Rupiah 14490.00 12380.00 -14.56 Rupee 65.61 63.03 -3.94 Ringgit 4.2880 3.4965 -18.46 Yuan 6.3735 6.2040 -2.66