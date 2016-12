米金融・債券市場＝国債価格上昇、株安受け逃避買い膨らむ

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*21.00=2.9428% 前営業日終盤 97*07.50=3.0160% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*26.50=2.1319% 前営業日終盤 98*07.50=2.1994% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時02分 99*23.75=1.4292% 前営業日終盤 99*14.25=1.4918% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時45分 99*28.75=0.6779% 前営業日終盤 99*26.75=0.7103% 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。世界経済をめぐる懸念がくすぶる中、株式 ・商品相場が世界的に下落し、国債への逃避買いが膨らんだ。 商品市場では、原油価格が世界の需要減退懸念から下落したほか、銅価格 が 一時3週間ぶり安値を更新。欧州株式市場では、米排ガス規制逃れ問題を受け、独フォル クスワーゲン(VW)VOWG-p.DEが20%近く急落したほか、米株式市場ではバイオテ ク株 が続落。次期米大統領選で民主党の最有力候補であるヒラリー・クリントン氏 が、処方薬費用に上限を導入することを提案するとのニュースが引き続き材料視された。 投資家の間からは、主要セクターの株価低迷に加え、中国経済をめぐる根強い懸念が 、株式や商品、高リスク資産の売りを誘ったとの指摘が聞かれた。 モルガン・スタンレー・ウエルス・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジム ・キャロン氏は「市場は弱気になっている」とし、「欧米主要セクターの株価が下落して いる時に、リスクを選好する動きは出にくいだろう」と述べた。 取引終盤、指標10年債 は24/32高、利回りは2.127%に低下 。30年債 は1─30/32高、利回りは2.935%に低下した。 同日午後に実施された総額260億ドルの2年債 入札への需要は目を 見張るような内容ではなく、利回りは前年12月以来の高水準となった。 23日には350億ドルの5年債、24日には290億ドルの7年債の入札が実施さ れる。 Tボンド先物12月限 は2─8/32高の155━24/32。 Tノート先物12月限 は23.50/32高の128━3.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 7.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 5.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 0.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -28.00 (+0.50)