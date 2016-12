アジア通貨動向（23日）＝下落、中国ＰＭＩさえず

[ソウル 23日 ロイター] - 23日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨 が下落している。財新/マークイットがきょう発表した9月の中国製造業購買担当者景気 指数(PMI)速報値が47.0と、6年半ぶりの低水準に落ち込んだことを受けて、世 界の成長鈍化への懸念が高まっている。 インドネシアルピア は、株式絡みの資金流出を背景に、17年ぶりの安値水準 をつけている。またマレーシアリンギ はおよそ2週間ぶりの安値をつけ、アジア 通貨危機に見舞われた1998年に対ドルペッグ制が導入される前の水準に落ち込んだ。 シンガポールドル は、2週間超ぶりの安値水準で推移している。インフレ指 標が見通しを下回ったことを受けて、中央銀行による一段の緩和のリスクが意識された。 サムスン・フューチャーズの調査部門責任者は「世界経済悪化への懸念が金融市場を 支配するなか、アジア通貨は今後も軟調な展開が予想される」と指摘。「中国経済が改善 の兆しを見せるか、米連邦準備理事会(FRB)が年内の利上げはないと表明するといっ たことでもない限りは、アジア通貨が上昇する見込みはほとんどない」としている。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.73 120.12 +0.33 Sing dlr 1.4233 1.4167 -0.46 Taiwan dlr 32.768 32.971 +0.62 Korean won 1190.18 1179.20 -0.92 Baht 36.14 35.97 -0.47 Peso 46.77 46.59 -0.38 Rupiah 14650.00 14495.00 -1.06 Rupee 66.09 65.88 -0.32 Ringgit 4.3460 4.2960 -1.15 Yuan 6.3837 6.3760 -0.12 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.73 119.66 -0.06 Sing dlr 1.4233 1.3260 -6.84 Taiwan dlr 32.768 31.718 -3.20 Korean won 1190.18 1099.30 -7.64 Baht 36.14 32.90 -8.97 Peso 46.77 44.72 -4.38 Rupiah 14650.00 12380.00 -15.49 Rupee 66.09 63.03 -4.62 Ringgit 4.3460 3.4965 -19.55 Yuan 6.3837 6.2040 -2.81