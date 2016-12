再送-米金融・債券市場＝利回り上昇、ユーロ圏ＰＭＩで世界経済への懸念和らぐ

(本文中の誤字を修正しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*19.50=2.9452% 前営業日終盤 98*21.00=2.9428% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 98*21.00=2.1514% 前営業日終盤 98*26.50=2.1319% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*21.25=1.4457% 前営業日終盤 99*23.75=1.4292% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 99*27.00=0.7031% 前営業日終盤 99*28.75=0.6779% 米金融・債券市場では、国債価格が下落した。ユーロ圏購買担当者景気指数(PMI )が想定内の小幅低下にとどまったことで、世界経済への懸念が後退した。 9月のユーロ圏購買PMI速報値は、製造業とサービス部門を合わせた総合が53. 9で、前月の54.3から低下した。市場予想は54.1だった。 米国債相場は当初、中国の製造業PMIが6年半ぶりの低水準となったことで、買い が優勢だったが、ユーロ圏PMIを受けて下げに転じた。 ただ中国経済の減速が世界経済全体へと与える影響をめぐっては懸念が根強く、下値 を支えた。アナリストは目先も、米国債価格が大きく崩れる公算は小さいと分析している 。 中期債利回りが約4週間ぶりの低水準で推移する中、350億ドルの5年債入札は堅 調な需要を集めた。 だが130億ドルの2年物変動利付債(FRN)入札は、需要が過去最低に落ち込み 、ディスカウントマージンは2014年1月の導入以来、最もワイドな水準となった。 午後終盤の取引で、指標10年債 は7/32安。利回りは2.151% と、前日から2ベーシスポイント(bp)上昇した。 30年債 は9/32安。利回りは1bp上昇の2.944%。 独10年債 利回りは一時およそ2bp上昇していたが、変わらずの0. 600%で引けた。ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁は欧州議会での証言で、追加緩和 の是非を検討するのは時期尚早との認識を示した。 Tボンド先物12月限 は4/32安の155━20/32。 Tノート先物12月限 は4.50/32安の127━31/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -0.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (-0.25)