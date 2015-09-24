〔表〕きょうの投信設定（25日）＝16本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）／（安定型） ＧＣＩアセット・マネジメント 設定上限額：各１００億円 設定額：── 販売会社： 楽天証券 日本エネルギー関連株式オープン＜愛称：プロジェクトＥ＞ 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：２０００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）／（資産成長型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社： 近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース） ＨＳＢＣ投信 設定上限額：各５０億円 設定額：── 販売会社： ＨＳＢＣ証券、ゆうちょ銀行 資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） みずほ投信投資顧問 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ２０２５／２０２８／２０３１／２０３４ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド （為替ヘッジなし／年２回決算型）／（限定為替ヘッジ／年２回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各２０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券