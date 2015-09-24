再送-25日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 月例経済報告関係閣僚会議、９月月例経済報告 ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ，ソフトバンクがiPhone6s/iPhone6s Plus発売 0820 閣議、閣議後大臣会見 0830 ８月全国・９月東京都区部消費者物価（総務省） 0850 ８月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 流動性供給入札（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1530 日本郵政社長会見 1530 日本取引所グループＣＥＯ定例会見 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など ９月２４日（木） ◇指標 22:45 ＮＺ：貿易収支 Aug 24~29Sep 06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Aug 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Oct 08:00 独ＩＦＯ業況指数 Sep 12:30 米シカゴ連銀全米活動指数 Aug 12:30 米耐久財受注（商務省） Aug 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Aug ◇イベント 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 Q3 13:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がシカゴ連銀主催のシンポジウムであいさつ 17:00 米財務省７年債入札 21:00 イエレン米ＦＲＢ議長がマサチューセッツ大学で講演 ◇決算予定 20:00 ナイキ ◇休場 シンガポール、インドネシア、マレーシア ９月２５日（金） ◇指標 08:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Aug 12:30 米ＧＤＰ確報値（商務省） Q2 12:30 米企業利益改定値（商務省） Q2 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sep ◇イベント 13:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "New Directions in Mo netary Policy" 17:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 米中首脳会談 ◇決算予定 ◇休場 インド、フィリピン