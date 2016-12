米金融・債券市場＝国債価格上昇、株安や世界経済めぐる不安で

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時58分 99*06.50=2.9150% 前営業日終盤 98*19.50=2.9452% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時57分 98*27.50=2.1284% 前営業日終盤 98*21.00=2.1514% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時57分 99*20.25=1.4514% 前営業日終盤 99*21.25=1.4457% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時54分 99*28.25=0.6837% 前営業日終盤 99*27.00=0.7031% 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。指標利回りは4週間ぶりの水準に低下した 。株安や世界経済をめぐる不安を背景に、安全とみられる国債に買いが入った。ただ米株 が引けにかけて下げ渋るにつれ、国債相場も多少伸び悩んだ。 午後行われた290億ドルの7年債入札は、底堅い需要を集めた。最高落札利回りは 1.813%と、前回8月の1.930%から低下し、3月以来の低水準となった。応札 倍率は2.51倍。前回の2.53倍からやや低下したが、過去1年の平均である2.4 5倍は上回った。ファンドマネジャーや外国中銀を含む間接入札者の落札比率は62.5 9%。前回の50.84%から拡大するとともに、2010年12月以降で最大となった 。 市場では同日米東部時間午後5時(日本時間25日午前6時)から行われるイエレン 米連邦準備理事会(FRB)議長の講演内容に注目している。 午後終盤の取引で、指標10年債 は5/32高。利回りは2.125% と、前日から2ベーシスポイント(bp)低下した。一時2.081%と8月26日以来 の低水準をつけた。30年債 は19/32高。利回りは2.910%と3b p低下した。 Tボンド先物12月限 は1─02/32高の156━22/32。 Tノート先物12月限 は5/32高の128━4/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -0.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -28.50 (-0.25)