28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 1400 ７月景気動向指数改訂値 1430 黒田日銀総裁講演（大阪市） 1530 経団連会長会見 1645 黒田日銀総裁会見（大阪市） 決算：ニトリホールディングス（３─８月期） ●海外指標など ９月２５日（金） ◇指標 08:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Aug 12:30 米ＧＤＰ確報値（商務省） Q2 12:30 米企業利益改定値（商務省） Q2 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Sep 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Sep ◇イベント 13:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "New Directions in Monetary Policy" 17:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 米中首脳会談 ◇休場 インド、フィリピン ９月２６日（土） ＴＰＰ首席交渉官会合（２９日まで） ９月２７日（日） スペイン・カタルーニャ州議会選挙 ９月２８日（月） ◇指標 06:00 独輸入物価（連邦統計庁） Aug 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Aug [US GPY=ECI] 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Aug ◇イベント 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 21:00 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 日ロ首脳会談 ◇休場 香港、韓国、台湾