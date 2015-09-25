UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（25日）＝16本、50憶2095万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 新光投信 設定上限額：１０００億円 設定額：１億８７８４万円 販売会社：みずほ証券 ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）／（安定型） ＧＣＩアセット・マネジメント 設定上限額：各１００億円 設定額：成長型１億６３９０万円／安定型１億０８０５万円 販売会社： 楽天証券 日本エネルギー関連株式オープン＜愛称：プロジェクトＥ＞ 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：２０００億円 設定額：６億６７６２万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）／（資産成長型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：分配型８億５０４７万円／資産成長型６億６５３０万円 販売会社： 近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（安定コース）／（安定成長コース）／（成長コース） ＨＳＢＣ投信 設定上限額：各５０億円 設定額：合計１７億９５９５万円、各５億９８６５万円 販売会社： ＨＳＢＣ証券、ゆうちょ銀行 資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） みずほ投信投資顧問 設定上限額：１０００億円 設定額：５億４１３９万円 販売会社：みずほ銀行 ターゲットイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ２０２５／２０２８／２０３１／２０３４ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：合計４０００万円、各１０００万円 販売会社：大和証券 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド （為替ヘッジなし／年２回決算型）／（限定為替ヘッジ／年２回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各２０万円（自己設定） 設定額：各２０万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券