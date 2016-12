指標予測＝8月鉱工業生産は前月比＋1.0％、7─9月生産を占う材料に

[東京 25日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、 8月鉱工業生産指数の予測中央値は前月比1.0%の上昇で、2カ月ぶりのプラスが見込 まれている。8月輸出の不振や下旬の中国減速懸念の高まり、天津爆発事故などを映じて 、予測指数の2.8%上昇を大幅に下振れるとみられる。7─9月期やその先の生産がプ ラスに転じるかどうか、先行き予測指数にも注目が集まる。 発表は30日午前8時50分。 調査機関の間では「多くの業種で在庫調整のための減産が続いている折、予測指数を 大幅に下回る増加率にとどまると予想。新興国・資源国経済の減速も下押し要因となるた め、当面生産活動は弱い動きが続くとみられる」(信金中央金庫)といった見方がある。 また9、10月の生産予測指数についても「第3、第4四半期の生産がプラスになる ことができれば、実質GDPもプラス成長になる可能性が高まる」(JPモルガン証券) として、注目されている。 各社の予想は以下の通り。 調査機関名 前月比% 中央値 1.0 最大値 1.8 最小値 0.5 回答社数 21 Bank of America 0.6 Barclays Secs JP 1.1 BNP Parbs GB 1.0 Citigroup 1.1 Dai-ichi Life 1.1 Daiwa IR 1.0 Daiwa SB Inv 1.0 JPMorgan 1.8 Mitsub UFJ MS 1.6 Mizuho RI 1.6 MizuhoSecurities 0.6 MS MUFG Secs 0.5 MURC 0.8 NLI Research 1.0 Nomura Co Ltd 1.3 Norinchukin 0.5 SCB Rch Inst 0.8 SMBC Nikko Sec 1.3 Ste Generale 0.6 Sumitomo Asset 0.9 UBS AG 0.8