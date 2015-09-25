［東京 ２５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 25 September, 2015------------------------------
●海外分● ◇イベント 13:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "New Directions in Monetary Policy" 17:25 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 米中首脳会談 ◇休場 インド、フィリピン
Sunday, 27 September, 2015------------------------------
●海外分● ◇イベント スペイン・カタルーニャ州議会選挙
Monday, 28 September, 2015------------------------------ 1400 景気動向指数改訂7月分 1500 ニトリホールディングス ３―８月期決算
●海外分● ◇イベント 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 21:00 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 日ロ首脳会談（ニューヨーク） ◇休場 香港、韓国、台湾
Tuesday, 29 September, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 ２年利付国債の入札結果 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 -
●海外分● ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 ＴＰＰ首席交渉官協議（最終日） ◇休場 韓国
Wednesday, 30 September, 2015------------------------------ 1000 東芝 臨時株主総会 1200 NTTドコモ、2015-2016冬春モデル 新商品・新サービス発表会 1230 榊原経団連会長講演（内外情勢調査会） 1315 富士フイルム インスタントカメラ「チェキ」新製品発表会
●海外分● ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 12:35 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 19:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が挨拶 ＴＰＰ閣僚会議（米ジョージア州アトランタ、１日まで）
Thursday, 01 October, 2015------------------------------ 0850 9月調査日銀短観 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 １０年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 １０年利付国債の入札結果 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 18:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ＴＰＰ閣僚会議（最終日） ◇休場 中国（国慶節）、香港
Friday, 02 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ９月マネタリーベース（日銀） 0850 ９月調査日銀短観の全容 0850 企業の物価見通し（日銀） 1500 ９月国内ユニクロ既存店売上高速報
●海外分● ◇イベント 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が挨拶 13:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁とコチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加。 "Should U.S. Monetary Policy have a Ternary Mandate?" 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 15:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Microprudential versus Macroprudential: Problems with Supervisory Control" 17:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 ◇休場 中国（国慶節）、インド
Saturday,03 October,2015------------------------------
●海外分● ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がパネルディスカッションに参加 "Is the Active Use of Macroprudential Tools Institutionally Realistic?" Monday,05 October,2015------------------------------
●海外分● ◇休場 中国（国慶節）
Tuesday, 06 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目
●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） Oct 14:00 ＩＭＦが世界経済見通し（ＷＥＯ）について記者会見 17:00 米財務省３年債入札 ◇休場 中国（国慶節）
Wednesday, 07 October, 2015------------------------------ Time Unknown 日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見）
●海外分● ◇イベント 18:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演（日本時間７日朝） 14:00 ＩＭＦが金融安定報告について記者会見 17:00 米財務省１０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ◇休場 中国（国慶節）
Thursday, 08 October, 2015------------------------------ 1400 １０月金融経済月報（日銀）
●海外分● ◇イベント 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Oct 11:30 ＥＣＢ理事会議事要旨 17:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 17:00 米財務省３０年債入札 18:00 ９月１６─１７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 19:30 ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ペルー・リマ）
Friday, 09 October, 2015------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見
●海外分● ◇イベント 13:10 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演 ◇休場 台湾（振替休日）、韓国
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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