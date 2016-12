UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝大半が下落、イエレンＦＲＢ議長の発言受け

(情報を更新しました) [シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が下落。週間でも下落の見通し。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が講演 で、年内利上げの可能性が残されていることを強く示唆する発言をしたことや、世界的な 景気減速への懸念がくすぶっていることが背景。 台湾ドル は中央銀行が前日2009年以来の利下げを実施したことを受けて 一時6年ぶり安値に下落した。その後は値を戻し、前日終値より上昇している。ただ一部 のエコノミストやアナリストは一段の利下げを予想しており、見通しは弱含み。 マレーシアリンギ とインドネシアルピア は1998年のアジア通貨危 機以来の低水準に沈んだ。 シンガポールドル は同国の8月の鉱工業生産が予想以上に落ち込んだことか ら、6年ぶり安値圏にとどまった。 週間ベースでは、リンギが4.0%安と下落を主導。1998年5月以来最大の週間 下落率となる見通し。 今週これまでに韓国ウォン は2.7%安、ルピアは2.1%安、タイバー ツ は1.8%安、シンガポールドルは1.6%安、台湾ドルは1.0%安。 25日0712GMT(日本時間午後4時12分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.46 120.11 -0.29 Sing dlr 1.4234 1.4214 -0.14 Taiwan dlr 33.007 33.260 +0.77 Korean won 1194.70 1192.50 -0.18 Baht 36.21 36.30 +0.25 *Peso 46.86 46.86 +0.00 Rupiah 14680.00 14645.00 -0.24 *Rupee 66.16 66.16 +0.00 Ringgit 4.3810 4.3465 -0.79 Yuan 6.3760 6.3828 +0.11 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.46 119.66 -0.67 Sing dlr 1.4234 1.3260 -6.84 Taiwan dlr 33.007 31.718 -3.91 Korean won 1194.70 1099.30 -7.99 Baht 36.21 32.90 -9.14 Peso 46.86 44.72 -4.57 Rupiah 14680.00 12380.00 -15.67 Rupee 66.16 63.03 -4.72 Ringgit 4.3810 3.4965 -20.19 Yuan 6.3760 6.2040 -2.70 *インド市場とフィリピン市場は休場。