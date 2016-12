訂正-UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝米雇用統計受け堅調、リンギは6カ月半ぶり高値

(7日配信の記事について、英文の訂正により、見出しおよび本文第1段落目のリンギの 「7カ月半ぶり高値」を「6カ月半ぶり高値」に訂正します) [シンガポール 7日 ロイター] - アジア通貨市場は全般的に堅調となり、マレ ーシアリンギが6カ月半ぶり(訂正)高値をつけたほか、インドネシアルピアも10カ月 ぶり高水準となった。米雇用統計が底堅い数字となり、世界経済の減速懸念が和らいでリ スク資産を支援した。 4日に発表された2月の雇用統計で非農業部門の雇用者が大幅に増加したことから、 第4・四半期に減速した米経済が再び勢いを取り戻しているとの見方が広がった。これを 受け、このところ堅調だったアジア通貨の多くは一段高となった。 ある市場関係者は、マレーシアリンギの上昇について「原油価格が持ち直しているこ とから、今月はリンギにとって好ましい月となっている」と語った。 原油高はマレーシアの石油・天然ガス収入が減少するとの懸念を和らげ、リンギは3 月に入り対ドルで約2.8%上昇した。1─3月期ではこれまで約4.9%上昇しており 、2010年7─9月期以来の上げを記録する勢いとなっている。 0439GMT(日本時間午後1時39分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.75 113.79 +0.04 Sing dlr 1.3803 1.3750 -0.38 Taiwan dlr 32.728 33.101 +1.14 Korean won 1202.10 1203.40 +0.11 Baht 35.45 35.41 -0.11 Peso 46.84 46.95 +0.22 Rupiah 13045.00 13130.00 +0.65 Rupee 67.08 67.08 +0.00 Ringgit 4.0890 4.1200 +0.76 Yuan 6.5138 6.5066 -0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.75 120.30 +5.76 Sing dlr 1.3803 1.4177 +2.71 Taiwan dlr 32.728 33.066 +1.03 Korean won 1202.10 1172.50 -2.46 Baht 35.45 36.00 +1.55 Peso 46.84 47.06 +0.47 Rupiah 13045.00 13785.00 +5.67 Rupee 67.08 66.15 -1.39 Ringgit 4.0890 4.2935 +5.00 Yuan 6.5138 6.4936 -0.31