米金融・債券市場＝下落、原油高やＥＣＢ理事会前で

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時35分 95*24.00 2.7081% 前営業日終盤 95*31.50 2.6963% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時36分 97*15.50 1.9039% 前営業日終盤 97*23.50 1.8758% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時36分 98*19.75 1.4136% 前営業日終盤 98*25.50 1.3757% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時04分 99*22.00 0.9097% 前営業日終盤 99*24.75 0.8656% 米金融・債券市場では、原油相場が急上昇や欧州中央銀行(ECB)理事会の開催を 週内に控えるなかで、国債価格は値動きが荒くなり下落した。 4日発表された2月の米雇用統計で非農業部門雇用者数は24万2000人増と市場 予想を大きく上回り、底堅い内容と受け止められて安全資産とされる米国債需要が後退し た。 原油先物相場では、北海ブレント先物 が年初来の高値となる40ドルをつけ た。 ECBは今回の理事会で、預金金利のマイナス幅拡大や、債券買い入れプログラムの 調整を行うとみられている。しかし昨年12月の政策決定で市場の失望を誘った経緯があ り、理事会前の積極的な取引に慎重ムードが広がっている。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、チェン・チェン氏は「ドラギECB 総裁が政策を)どれくらいの規模で打ち出すかを市場は注視しており、理事会にかけて取 引は控えめとなるだろう」との見方を示した。 終盤の取引で、指標10年債 は5/32安。利回りは1.900%と、 4日終盤の1.883%から上昇、一時約1カ月ぶり高水準の1.920%をつける場面 もあった。 30年債 は1/32高。利回りは2.701%で、4日終盤の2.70 3%から低下した。 Tボンド先物6月限 は2/32高の162─10/32。 Tノート先物6月限 は5.5/32安の128━29.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 1.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -8.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -51.75 (+1.00)