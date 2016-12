UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝軟調、各国中銀の政策決定待ち

(内容を追加しました) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア通貨は、このところの勢いを失い、全 般的に下落した。今週の各国中銀の政策決定に注目が集まっている。 インドネシアルピア は前日の10カ月ぶり高値から反落。シンガポールドルS GD=D3も先週つけた4カ月半ぶり高値から押し戻されている。 韓国ウォンは、国内株の売りにより下落。ただ、市場関係者によると、国内輸出企業 のドル売りがウォンをある程度支えた。 マレーシア中銀は9日、韓国中銀は10日に、それぞれ金融政策会合を開く。また、 欧州中央銀行(ECB)理事会は10日に予定されている。 メイバンクのシニア為替アナリスト、クリストファー・ウォン氏は「ボラティリティ が再び高まる可能性がある。ドルはアジア通貨に対して値固めするかもしれない」と語っ た。 0723GMT(日本時間午後4時23分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.86 113.47 +0.54 Sing dlr 1.3828 1.3781 -0.34 Taiwan dlr 32.776 33.010 +0.71 Korean won 1208.05 1201.40 -0.55 Baht 35.43 35.42 -0.03 Peso 46.93 46.91 -0.04 Rupiah 13130.00 13085.00 -0.34 Rupee* 67.38 67.08 -0.45 Ringgit 4.1040 4.0975 -0.16 Yuan 6.5071 6.5178 +0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.86 120.30 +6.59 Sing dlr 1.3828 1.4177 +2.52 Taiwan dlr 32.776 33.066 +0.88 Korean won 1208.05 1172.50 -2.94 Baht 35.43 36.00 +1.61 Peso 46.93 47.06 +0.28 Rupiah 13130.00 13785.00 +4.99 Rupee 67.38 66.15 -1.83 Ringgit 4.1040 4.2935 +4.62 Yuan 6.5071 6.4936 -0.21