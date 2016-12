UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、軟調な中国指標受け

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*07.00 2.6348% 前営業日終盤 95*25.00 2.7065% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*04.50 1.8305% 前営業日終盤 97*15.50 1.9039% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時02分 98*30.50 1.3432% 前営業日終盤 98*19.75 1.4136% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時54分 99*24.50 0.8699% 前営業日終盤 99*22.00 0.9097% 米金融・債券市場では国債利回りが低下。軟調な中国指標を受けて世界景気鈍化懸念 が再燃し、安全資産としての債券の投資妙味が高まった。 2月の中国輸出が25.4%減と予想以上に減少し、2009年5月以降で最大の落 ち込みとなったことを受け、指標10年債 と30年債 利回りはそ ろって1カ月ぶりの高水準から低下した。 レイモンド・ジェームズの市場ストラテジスト、エリス・ファイファー氏は「依然と して中国が材料だ。オーバーナイトで発表された指標は極めて軟調な内容で、質への逃避 を誘う、人民元の再切り下げへの懸念が台頭した」と述べた。 取引終盤、10年債は22/32高、利回りは1.829%。 30年債は1─12/32高、利回りは2.635%。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの金利ストラテジスト、スタンレー ・サン氏は、中国指標に加え、30年物の日本国債利回りがこの日過去最低を更新したこ と、欧州中央銀行(ECB)による追加緩和観測が高まっていることに言及し、「投資家 は世界情勢を注視せざるを得ず、米債の支援要因となっている」と語った。 ECBは10日開催の理事会で、現在マイナス0.3%となっている預金金利をさら に引き下げるほか、債券買い入れ規模を増強する可能性があるとみられている。ただ、1 2月の理事会が期待外れの結果に終ったこともあり、投資家は大きな動きを取ることに消 極的となっている。 同日後午後に実施された総額240億ドルの3年債入札 は、応札倍率が2 009年7月以来の低水準となり、さえない結果に終った。 ただ、9日に実施される10年債リオープン入札、10日の30年債リオープン入札 は強い需要を集めるとの期待が高まっている。 Tボンド先物6月限 は1─20/32高の163─30/32。 Tノート先物6月限 は18.5/32高の129━16.00/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 0.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -9.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -15.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -51.00 (+1.00)