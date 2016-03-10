再送-10日の国内・海外経済指標と行事予定

(情報を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ２月企業物価指数（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 参議院財政金融委員会 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1730 坂井財務副大臣会見 1800 安倍首相、東日本大震災５年で記者会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１０日（木） 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Feb 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Jan 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 19:00 米財政収支（財務省） Feb ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 13:30 ＥＣＢ総裁記者会見 15:00 米財務省インフレ連動１０年債入札条件 17:00 米資金循環統計（ＦＲＢ） 18:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Mar