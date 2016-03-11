訂正-〔需給情報〕日経225期近でニューエッジ（訂正）が買い越しトップ＝9日先物手口

(みずほ証券の日経225期近、日経225ミニ期近、ＴＯＰＩＸ期近の売り枚数を訂正します 。それにともなって買い越しトップをニューエッジに訂正します) ［東京 ９日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中） によると、９日の市場では日経２２５期近でニューエッジ（訂正）が買い越しトップ、シ ティグループが売り越しトップとなった。ＴＯＰＩＸ期近ではソシエテジェネラルが買い 越しトップ、ドイツが売り越しトップ。期先へのロールオーバーが目立っている。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月09日 16年03月限 売り 買い 差し引き ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 7830 1834 -5996 ﾄﾞｲﾂ 7329 1895 -5434 ABNｸﾘｱ 24200 19580 -4620 ﾅﾃｨｸｼｽ 5307 2199 -3108 みずほ証券 13486（訂正） 10407 -3079（訂正） 大和 8650 5809 -2841 UBS 1466 0 -1466 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 2571 1574 -997 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 795 0 -795 三菱UFJM 741 0 -741 ｱｰｸ 740 728 -12 楽天 1501 1522 21 岡三 864 929 65 SBI証 1816 1976 160 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1169 2078 909 SMBC日興 0 1783 1783 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3661 5470 1809 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 1825 1825 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2998 5207 2209 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 0 2919 2919 野村 3249 7421 4172 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2455 8267 5812 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5453 12769 7316 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月09日 16年06月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 9994 3298 -6696 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 7694 2157 -5537 野村 7194 2568 -4626 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 2718 0 -2718 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 4608 2413 -2195 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1984 713 -1271 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3962 2897 -1065 SMBC日興 1398 441 -957 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1863 1364 -499 IB証券 355 0 -355 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 1604 1473 -131 ｱｰｸ 700 700 0 三菱UFJM 504 715 211 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 624 891 267 日産 0 441 441 UBS 0 1407 1407 大和 6717 8641 1924 みずほ証券 9769 12830 3061 ﾅﾃｨｸｼｽ 2199 5307 3108 ABNｸﾘｱ 11526 16110 4584 ﾄﾞｲﾂ 1132 6324 5192 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 354 6312 5958 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月09日 16年03月限 売り 買い 差し引き ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 46066 42121 -3945 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 9934 7160 -2774 広田 2048 0 -2048 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 4919 2970 -1949 野村 3326 1784 -1542 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 61168 59651 -1517 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 6072 4692 -1380 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3329 1963 -1366 みずほ証券 4100（訂正） 3283 -817（訂正 ） 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 13644 13058 -586 楽天 12899 12664 -235 ﾏﾈｯｸｽ 4897 4727 -170 松井 24509 24341 -168 豊 2476 2473 -3 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 2827 2912 85 日産 3125 3401 276 GMOｸﾘｯｸ 6553 6960 407 SBI証 20010 20990 980 岡三 6340 7493 1153 大和 0 2657 2657 ABNｸﾘｱ 218714 230774 12060 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月09日 16年04月限 売り 買い 差し引き ﾆｭｰｴｯｼﾞ 2929 762 -2167 だいこう 91 38 -53 岡三 40 14 -26 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 20 0 -20 大和 37 23 -14 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 150 145 -5 GMOｸﾘｯｸ 160 158 -2 安藤 22 23 1 立花 13 16 3 松井 296 302 6 日産 58 65 7 ﾏﾈｯｸｽ 811 820 9 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 521 532 11 岩井ｺｽﾓ 0 13 13 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 124 185 61 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 3432 3520 88 楽天 640 743 103 SBI証 818 1013 195 IB証券 178 392 214 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 103 800 697 ABNｸﾘｱ 5971 6874 903 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年03月09日 16年03月限 売り 買い 差し引き ﾄﾞｲﾂ 13990 2428 -11562 UBS 7457 2052 -5405 みずほ証券 8420（訂正） 3732 -4688（訂正） 野村 8005 4359 -3646 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 5245 1692 -3553 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 5638 2949 -2689 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 8215 5837 -2378 ABNｸﾘｱ 19745 17761 -1984 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2980 1084 -1896 HSBC 429 0 -429 日産 1129 990 -139 ｱｰｸ 1195 1147 -48 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 3799 4419 620 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 4049 5432 1383 三菱UFJM 2459 4824 2365 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5816 8324 2508 SMBC日興 488 3213 2725 420 3732 3312 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 654 5104 4450 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2191 7117 4926 大和 1643 10312 8669 ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 0 9439 9439 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年03月09日 16年06月限 売り 買い 差し引き ｿｼｴﾃｼﾞｪﾈﾗﾙ 9439 0 -9439 大和 10300 1810 -8490 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 7387 2652 -4735 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 4214 0 -4214 SMBC日興 3274 669 -2605 三菱UFJM 4749 2519 -2230 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 8720 6709 -2011 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 2624 1277 -1347 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 3072 2265 -807 ｱｰｸ 1100 1152 52 日産 842 1030 188 東海東京 0 268 268 HSBC 0 430 430 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 6295 7278 983 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 1373 2695 1322 ABNｸﾘｱ 23090 24786 1696 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 2751 6019 3268 野村 4406 7731 3325 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1873 5491 3618 みずほ証券 3654 8452 4798 UBS 2458 7776 5318 ﾄﾞｲﾂ 1502 13115 11613