UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝ウォンとリンギが下落、中国経済への懸念や原油安で

(内容を更新しました) [シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨市場では 、ウォンとマレーシアリンギが対ドルで下落。中国の経済成長鈍化が改 めて懸念されたほか、原油価格の反落によりリスク資産への投資が回避 された。 新興国市場へ資金が流入している傾向が見られた中、アジア通貨は 前週、全般的に上昇した。ただ最近数日間は勢いを失っている。 英バークレイズ(シンガポール)のアジア外為・金利戦略責任者の Mitul Kotecha氏は「アジア通貨は近日の取引で急落している。現在、 利食い売りが出ているもようだ」と指摘した。 ウォンは、最大の輸出先である中国の成長鈍化が改めて不安視され たことが売り圧力につながっている。前日に発表された中国の2月の輸 出は2009年5月以降で最大の落ち込みとなったほか、輸入も減少し た。 マレーシアリンギは原油安が売り材料となった。 アナリストらは、米連邦準備理事会(FRB)が数カ月以内に追加 利上げを行うとの観測が強まった場合、米ドルは上昇するとみて、アジ ア通貨の動向に対し慎重になっている。 0715GMT(日本時間午後4時15分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.52 112.63 +0.10 Sing dlr 1.3852 1.3848 -0.03 Taiwan dlr 32.935 33.062 +0.39 Korean won 1213.42 1206.70 -0.55 Baht 35.34 35.42 +0.23 Peso 46.87 46.96 +0.18 Rupiah* 13138.00 13138.00 +0.00 Rupee 67.36 67.35 -0.01 Ringgit 4.1200 4.1075 -0.30 Yuan 6.5149 6.5046 -0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.52 120.30 +6.91 Sing dlr 1.3852 1.4177 +2.35 Taiwan dlr 32.935 33.066 +0.40 Korean won 1213.42 1172.50 -3.37 Baht 35.34 36.00 +1.87 Peso 46.87 47.06 +0.41 Rupiah 13138.00 13785.00 +4.92 Rupee 67.36 66.15 -1.79 Ringgit 4.1200 4.2935 +4.21 Yuan 6.5149 6.4936 -0.33