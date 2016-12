米金融・債券市場＝利回り上昇、低調な10年債入札受け

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 96*15.00 2.6721% 前営業日終盤 97*07.00 2.6348% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 97*20.50 1.8865% 前営業日終盤 98*04.50 1.8305% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 98*23.75 1.3876% 前営業日終盤 98*30.50 1.3432% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時16分 99*22.75 0.8981% 前営業日終盤 99*24.50 0.8699% 米金融・債券市場では米10年債入札が低調な結果となったことを受け、国債利回り が上昇した。世界的な成長懸念を反映したこのところの利回り低下は行き過ぎたものだっ たとの見方が広まったことも利回り上昇の要因となった。 終盤の取引で10年債 は17/32安、利回りは1.891%、30年 債 は29/32安、利回りは2.682%で推移している。 財務省が実施した200億ドルの10年債リオープン(銘柄統合)入札では、応札倍 率が2.49倍と、8月以来の低水準となった。 CRTキャピタル(コネチカット州)のシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲ ン氏は「米国債は入札前から弱含みで推移していた」と指摘。入札結果を受け、国債利回 りは上げ幅を拡大した。 このほか、10日に欧州中央銀行(ECB)理事会を控え警戒感が出ていることも米 国債利回りの上昇につながった。 市場では、ECBは今回の理事会で現在マイナス0.3%としている中銀預金金利を 10ベーシスポイント(bp)引き下げるとともに、資産買い入れプログラムの拡大を決 定するとの見方が出ている。 ただ12月の理事会の結果が期待はずれとなったことで、市場では慎重な見方も台頭 。ジェフェリーズの短期金融市場ストラテジスト、トム・シモンズ氏は「今回の理事会で もECBに肩透かしを食らわされるリスクは存在する」としている。 前日の取引では、軟調な中国経済指標を受け世界的な景気減速懸念が再燃したことで 安全資産としての米国債に対する需要が高まり、利回りが低下。SBコーポレート・アン ド・インベストメントバンキング(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ブルーノ・ブ ライジナ氏は「前日は原油価格や成長懸念をめぐり米国債価格は上昇したが、これに対す る調整が入る」と述べていた。 米財務省は10日に120億ドルの30年債入札を実施する。 Tボンド先物6月限 は1─3/32安の162─27/32。 Tノート先物6月限 は14/32安の129━2/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread -0.75 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -9.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -51.50 (-0.50)