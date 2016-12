UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝ウォンが上昇けん引、政策金利は予想通り据え置き

(内容を更新しました) [シンガポール 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨市場では、ウォンKRW= KFTCが上昇し相場全体をけん引している。韓国銀行(中央銀行)はこの日、政策金利を 過去最低の1.50%に据え置くことを決定。据え置きは市場の予想通りで、9カ月連続 だった。 マレーシアリンギ は小幅高。米原油先物 が約3カ月ぶりの高値に上昇し ていることを受け、マレーシアのガス・原油収入に対する懸念が後退した。 タイバーツ も小幅高。債券関連の資金流入観測が出ている。バーツは最近、 対ドルで200日移動平均を上回り、2月半ばに付けた1ドル=35.23バーツの高値 に近づいている。このレベルを超えると、昨年10月半ば以来の高値が見えてくる。 ただ、国内の市場参加者がドル買いを入れているため、現在のところバーツの上げは 限定的。三菱東京UFJ銀行のアナリストは、35.00バーツちょうどの水準に近づく につれて市場参加者は上値追いに慎重になるとみており、当局もバーツの急上昇を歓迎し ないだろうと述べた。 0546GMT(日本時間午後2時46分)時点で、アジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the da y at 0546 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.74 113.30 -0.39 Sing dlr 1.3812 1.3830 +0.13 Taiwan dlr 32.946 33.225 +0.85 Korean won 1203.10 1216.20 +1.09 Baht 35.27 35.31 +0.11 Peso 46.74 46.86 +0.26 Rupiah 13075.00 13138.00 +0.48 Rupee 67.08 67.20 +0.18 Ringgit 4.1150 4.1300 +0.36 Yuan 6.5157 6.5130 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.74 120.30 +5.77 Sing dlr 1.3812 1.4177 +2.64 Taiwan dlr 32.946 33.066 +0.36 Korean won 1203.10 1172.50 -2.54 Baht 35.27 36.00 +2.07 Peso 46.74 47.06 +0.68 Rupiah 13075.00 13785.00 +5.43 Rupee 67.08 66.15 -1.39 Ringgit 4.1150 4.2935 +4.34 Yuan 6.5157 6.4936 -0.34