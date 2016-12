UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ総裁が追加利下げに否定的な見方

(情報を更新します) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*29.50 2.6994% 前営業日終盤 96*19.00 2.6658% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*06.50 1.9359% 前営業日終盤 97*22.50 1.8795% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*14.50 1.4487% 前営業日終盤 98*24.25 1.3843% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 99*20.75 0.9305% 前営業日終盤 99*23.00 0.8941% 10日の米金融・債券市場は、ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁が追加利下げの可 能性は低いとの考えを示したことを受け、国債利回りが上昇した。 相場はこの日、ECBの動きに反応する格好で不安定な値動きとなった。ECBが同日 の理事会で主要3金利の一斉引き下げと月額の資産買い入れ枠拡大を含む一連の追加緩和 策を決定したことを受け、米債利回りは低下。 ただ、ドラギ総裁がその後の記者会見で、今回の措置が成長やインフレにもたらす支 援を勘案すると、一段の金利引き下げが必要になるとは思わないと述べ、追加利下げの公 算は小さいとの考えを示唆したことを受け、利回りは上昇に転じた。 ドラギ総裁の発言を受けユーロが上昇し、これに伴い欧州債券利回りが急上昇したこ とにも追随したとみられる。 取引終盤、指標10年債 は11/32安、利回りは1.931%。 30年債 は11/32安、利回りは2.699%。 ドラギ総裁の発言に加え、朝方発表された米新規失業保険週間申請件数が予想以上に 減少し、昨年10月以来の水準に改善したことは、世界の景気鈍化懸念を後退させ、米連 邦準備理事会(FRB)が年内に追加利上げを実施するとの予想を支えた。 USバンクのビル・ノーゼイ氏は「労働市場の改善を踏まえ、年内に利上げが2回実 施されると見込んできたが、今朝の新規失業保険週間申請件数と前週発表された雇用統計 を受け、この予想を堅持する」と述べた。 同日実施された総額120億ドルの30年債入札は旺盛な需要を集めた。 Tボンド先物6月限 は15/32安の162─12/32。 Tノート先物6月限 は13.5/32安の128━20.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread -0.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -9.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -16.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -51.50 (unch)