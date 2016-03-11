中国・香港株式市場・寄り付き＝続落

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［１１日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2781.6004 23.1251安 前営業日終値 2804.7255 57.8305安 1415.4億元（上海Ａ株） ハンセン指数 寄り付き 19900.67 83.75安 前営業日終値 19984.42 11.84安 542.5億香港ドル １１日の中国株式市場は続落して寄り付いた。 上海総合指数 は２３．１２５１ポイント（０．８２％）安の２７８１．６０ ０４。上海と深センの株式市場に上場する有力企業３００銘柄で構成するＣＳＩ３００指 数 は２２．９３２ポイント（０．７６％）安の２９９０．２１４で始まった。 香港株式市場も続落。 ハンセン指数 は８３．７５ポイント（０．４２％）安の１万９９００．６７。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は３０．０９ポイント（０．３６％） 安の８３９０．０５。
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