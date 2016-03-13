〔表〕きょうの投信設定（14日）＝6本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 たわらノーロード 新興国株式 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： 楽天証券、ＳＢＩ証券
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