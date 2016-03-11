［東京 １１日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 11 March, 2016---------------------------------------- ポーランド：中銀金利発表 Mar Monday, 14 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目

●海外● 欧州最大のＩＴ見本市「ＣｅＢＩＴ」（ハノーバー、１８日まで） Tuesday, 15 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策結締会合２日目 1200 日本：西友 上垣内ＣＥＯの会見

1300 日本：2月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1330 日本：1月第３次産業活動指数 1330 日本：経済同友会代表幹事会見

●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（１６日まで）

Wednesday, 16 March, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1530 日本：日商会頭会見 1700 日本：２月業態別の当座預金残高（日銀）

●海外● ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 18:00 米連邦公開市場委員会（声明） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 中国全人代閉幕 李首相が記者会見

Thursday, 17 March, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 日本：黒田日銀総裁あいさつ（決済システムフォーラム） ●海外● ◇イベント 04:00 インドネシア：中銀金利発表 Mar 08:30 スイス：中銀金利発表 Q1 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Mar 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 13:00 南ア：中銀金利発表 15:00 米財務省変動金利２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ連動１０年債入札 22:00 チリ：中銀金利発表 Mar ＥＵ首脳会議（１８日まで） Friday, 18 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１月２８・２９日分） 1030 日本：２年利付国債（４月債）の発行予定額等 1400 日本：２月粗鋼生産速報（鉄連） 1600 日本：桑原日銀理事あいさつ（決済システムフォーラム）

●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 Mar 13:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が大手金融機関の監督に関する会議であいさつ 15:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が大手金融機関の監督に関する会議でパネル討論に参加 19:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（フランクフルト） ＥＵ首脳会議 Monday, 21 March, 2016----------------------------------------

●海外● ◇イベント 07:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が討論会に参加（パリ） 16:40 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演

Tuesday, 22 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 05:35 スティーブンス豪中銀総裁が講演 17:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで） アリゾナ州予備選 ユタ州予備選 アイダホ州党員集会（民主）

Wednesday, 23 March, 2016---------------------------------------- 1030 日本：布野日銀審議委員講演（兵庫県） 1400 日本：布野日銀審議委員会見（兵庫県）

●海外● ◇イベント 23:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 ＊日本時間午前８時 18:00 米財務省変動金利２年債入札 ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで） Thursday, 24 March, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（３月１４・１５日分）

●海外● ◇イベント 21:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁があいさつ ＊日本時間午前６時半 12:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 15:00 米財務省２年債・５年債・７年債入札条件 ボーアオ・アジアフォーラム（２５日まで） ◇休場 フィリピン・インド Friday, 25 March, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１０─１２月期資金循環統計（日銀） 0850 日本：２月企業向けサービス価格指数（日銀） 1400 日本：基調的なインフレを捕捉するための指標（日銀） ●海外● ◇イベント ボーアオ・アジアフォーラム（最終日）

◇休場 グッドフライデー（米国・英・独・仏・豪州・香港・シンガポール・インドネシア・フィリピン・インド・ブラジル）

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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