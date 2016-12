UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝おおむね堅調、人民元は年初来高値

(内容を追加しました) [シンガポール 11日 ロイター] - アジア通貨は全般的に上 昇した。中国人民銀行がこの日の基準値を元高に設定したことから、人 民元はドルに対して年初来高値をつけた。 タイバーツ は2015年8月以来の高値を記録。インドル ピー も約2カ月ぶり高水準となった。 今週に入り10カ月ぶり高値をつけたインドネシアルピア は 、対ドルでほぼ横ばいとなっている。 インドネシア中央銀行のアディチャスワラ上級副総裁は11日、中 国と日本の為替政策が通貨戦争につながることがないよう注視している 、と語った。 さらに、欧州中央銀行(ECB)の最近の政策決定については、イ ンドネシアも含めてアジアの新興市場国への資本流入につながる、との 見方を示した。 マレーシアリンギ も上昇したが、今週つけた6カ月半ぶり高 値は下回っている。 0641GMT(日本時間午後3時41分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.51 113.22 -0.26 Sing dlr 1.3748 1.3805 +0.41 Taiwan dlr 32.801 33.080 +0.85 Korean won 1193.56 1203.50 +0.83 Baht 35.09 35.25 +0.44 Peso 46.64 46.70 +0.14 Rupiah 13070.00 13070.00 +0.00 Rupee 67.08 67.06 -0.03 Ringgit 4.0850 4.0990 +0.34 Yuan 6.4927 6.5075 +0.23 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.51 120.30 +5.98 Sing dlr 1.3748 1.4177 +3.12 Taiwan dlr 32.801 33.066 +0.81 Korean won 1193.56 1172.50 -1.76 Baht 35.09 36.00 +2.59 Peso 46.64 47.06 +0.91 Rupiah 13070.00 13785.00 +5.47 Rupee 67.08 66.15 -1.39 Ringgit 4.0850 4.2935 +5.10 Yuan 6.4927 6.4936 +0.01