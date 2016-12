米金融・債券市場＝国債利回り上昇、年内の米利上げ期待高まる

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 94*30.50 2.7485% 前営業日終盤 95*29.50 2.6994% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*26.00 1.9803% 前営業日終盤 97*06.50 1.9359% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*08.50 1.4889% 前営業日終盤 98*14.50 1.4487% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*19.00 0.9595% 前営業日終盤 99*20.75 0.9305% 11日の米金融・債券市場は、年内利上げ期待が高まる中、国債利回りが上昇。前日 のドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁の発言も引き続き材料視された。 ECBは前日の理事会で主要3金利を一斉に引き下げ、月額の資産買い入れ枠拡大な どの追加緩和策を決定。ただその後の記者会見で、ドラギ総裁は一段の利下げは予想して いないと発言し、債券利回り押し上げにつながった。 この日も同発言が材料視され、2年債利回り は一時、約2カ月ぶりの高水 準となる0.968%まで上昇。指標10年債利回りも6週間ぶりの高水準となる1.9 86%をつけた。 3年債利回り は約2カ月ぶり高水準、5年債、7年債の利回り も、約6週間ぶり高水準をつけた。 キャンター・フィッツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「ドラギ総裁の発言を受け、米連邦準備理事会(FRB)が4月、もしくは6月に利上 げを実施する可能性があるとの見方が一部で台頭した」と指摘した。 追加利上げ時期の手掛かりを得ようと、市場関係者らは15─16日の連邦公開市場 委員会(FOMC)に注目する。来週利上げはないとみられているが、FRBメンバーが 年内利上げ回数予想を4回から、市場予想の最高2回までに下方修正する可能性もある。 CRTキャピタルグループの国債戦略部門責任者、デービッド・エイダー氏は「FR Bは今回のFOMCで、金融状況の改善に留意するだろう。今週はもとより4月の利上げ に十分な(改善)状態とほとんど言えないが、年内(利上げ)の可能性は高まり得る」と 話した。 終盤の取引で、10年債は14/32安。利回りは1.979%と、前日の1.92 9%から上昇した。 30年債 は31/32安。利回りは2.749%と、前日終盤の2.7 0%から上昇した。 Tボンド先物6月限 は1━5/32安の161━07/32。 Tノート先物6月限 は9.5/32安の128━11/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 0.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -8.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -16.00 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -50.50 (+1.00)