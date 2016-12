UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝軟調、米利上げ観測の高まりで

(内容を追加しました) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア通貨は大半が軟調となった。米連邦 準備理事会(FRB)のイエレン議長発言を受け早期の米利上げ観測が高まったことが背 景。 イエレンFRB議長は27日、経済成長が想定通り継続し雇用創出が続けば、FRB は今後数カ月に利上げすべきとの認識を示した。 人民元 は、4カ月超ぶりの安値をつけた。人民銀行はこの日、対ドル基準 値を2011年2月以来の元安水準に設定した。 韓国ウォン はドルに対して1.1%下落し、5月24日以来の安値をつけ た。中国がMSCIの新興国市場指数に含まれた場合、韓国株式市場に流入していた資金 が中国市場にシフトするとの見方が広がっていることが背景。 マレーシアリンギ は株式市場からの資金流出で下落。インドネシアルピアI DR=IDも大半の国債価格が下落したことから売りが優勢となった。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.14 110.38 -0.68 Sing dlr 1.3826 1.3798 -0.20 Taiwan dlr 32.604 32.528 -0.23 Korean won 1191.30 1179.30 -1.01 Baht 35.76 35.64 -0.32 Peso 46.770 46.635 -0.29 Rupiah 13635 13581 -0.40 Rupee 67.34 67.03 -0.45 Ringgit 4.1100 4.0810 -0.71 Yuan 6.5803 6.5650 -0.23 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.14 120.30 +8.24 Sing dlr 1.3826 1.4177 +2.54 Taiwan dlr 32.604 33.066 +1.42 Korean won 1191.30 1172.50 -1.58 Baht 35.76 36.00 +0.68 Peso 46.77 47.06 +0.62 Rupiah 13635 13785 +1.10 Rupee 67.34 66.15 -1.76 Ringgit 4.1100 4.2935 +4.46 Yuan 6.5803 6.4936 -1.32