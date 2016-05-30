アジア株式市場サマリー（30日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overviewをクリックしてご覧になれます ［ ３０日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1967.13 -2.04 -0.10 1969.72 1970.54 1955.49 前営業日終値 1969.17 台湾 加権指数 8535.87 +72.26 +0.85 8476.62 8563.40 8462.15 前営業日終値 8463.61 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5408.00 +2.09 +0.04 5405.90 5415.00 5391.50 指数 前営業日終値 5405.91
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