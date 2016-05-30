31日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月３１日) * 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 スズキ、国交省への追加報告期限 0830 ４月家計調査 0830 ４月完全失業率 0830 ４月有効求人倍率 0850 ４月鉱工業生産速報 0920 閣議、閣議後会見 1030 ２年利付国債の入札発行 1030 ３０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1245 ２年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 ４月住宅着工・建設工事受注 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1900 外国為替平衡操作の実施状況 ●海外指標など ３０日（月） ◇指標 30May 09:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） May 30May 12:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） May ◇休場 米国（メモリアルデー）、独、英 ３１日（火） ◇指標 01:30 豪経常収支（連邦統計局） Q1 01:30 豪住宅着工許可件数 Apr 06:00 独小売売上高（連邦統計庁） Apr 07:55 独雇用統計（連邦雇用庁） May 08:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Apr 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） May 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Apr 10:00 イタリアＧＤＰ（改定値） 12:00 インド：ＧＤＰ Q4 12:30 カナダ：ＧＤＰ Q1 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Apr 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Mar 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 May 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） May ◇決算予定 フォルクスワーゲン