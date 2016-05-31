1日の国内・海外経済指標と行事予定

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* 発表データ・予測・過去データなどは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックして経済モニターアプリでご覧ください。各項目のコードをクリックしてもご覧いただけます 。 * 「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ●国内経済・指標関係 通常国会会期末 ６カ国協議の日米韓首席代表会合 0850 １─３月法人企業統計 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1400 ５月国内新車販売 1500 日商会頭会見 1600 債券市場サーベイ（日銀） ●海外指標など ５月３１日（火） 06:00 独小売売上高（連邦統計庁） Apr 07:30 タイ：経常収支 Apr 07:55 独雇用統計（連邦雇用庁） May 08:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Apr 09:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） May 09:00 ユーロ圏失業率（統計局） Apr 10:00 イタリアＧＤＰ（改定値） 12:00 インド：ＧＤＰ Q4 12:30 カナダ：ＧＤＰ Q1 12:30 米個人所得・消費支出（商務省） Apr 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Mar 13:30 ブラジル：プライマリーバランス Apr 13:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 May 14:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） May ◇決算予定 フォルクスワーゲン ６月１日（水） 23:00 韓国：ＣＰＩ May 23:00 韓国：経常収支 Apr 00:00 韓国：貿易収支 May 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） May 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） May 01:30 豪ＧＤＰ（連邦統計局） Q1 01:30 韓国：製造業ＰＭＩ May 01:45 中国製造業ＰＭＩ（財新） May 02:30 台湾：製造業ＰＭＩ May 03:00 インドネシア：製造業ＰＭＩ May 04:00 インドネシア：インフレ率 May 04:00 タイ：ＣＰＩ May 05:00 インド：製造業ＰＭＩ May 05:45 スイス：ＧＤＰ Q1 07:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 May 07:55 独製造業ＰＭＩ改定値 May 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 May 08:30 英製造業ＰＭＩ May 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:30 インド：経常収支 Q2 12:00 ブラジル：ＧＤＰ Q1 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 ブラジル：製造業ＰＭＩ May 13:30 カナダ：製造業ＰＭＩ May 13:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） May 14:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） May 14:00 米建設支出（商務省） Apr 18:00 ブラジル：貿易収支 May 米自動車販売台数 May ◇イベント 08:00 アイスランド：中銀金利発表 18:00 米地区連銀経済報告 ＯＥＣＤ閣僚理事会（２日まで）
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