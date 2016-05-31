UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝8本、403億1564万円

(設定額を追加しました) ファンド あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１６─０５ 名 ＜愛称：メジャー・スピリット２＞ 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限 ３００億円 額 設定額 ２８億４５６４万円 販売会社 足利銀行 ファンド 先進国ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６─０５ 名 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限 ６００億円 額 設定額 ２７１億２７９９万円 販売会社 三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ファンド りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６─０５（為替ヘッ 名 ジあり）／ （為替ヘッジなし） 運用会社 三井住友アセットマネジメント 設定上限 各３０００億円 額 設定額 為替ヘッジあり３４億１１４３万円／為替ヘッジなし１２億７５０９万 円 販売会社 近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行 ファンド みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド２０１６─０５（為 名 替ヘッジあり） 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限 ３００億円 額 設定額 ５０億４３２７万円 販売会社 みずほ銀行 ファンド あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１６─０５ 名 ＜愛称：ぜんぞう１６０５＞ 運用会社 あおぞら投信 設定上限 ５００億円 額 設定額 ４億９７６８万円 販売会社 あおぞら銀行、池田泉州銀行 ファンド カレラ 日本小型株式ファンド 名 運用会社 カレラアセット・マネジメント 設定上限 １００億円 額 設定額 １億１３５２万円 販売会社 安藤証券 ファンド マイ・ウェイ・ジャパン 名 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限 １０億円（自己設定） 額 設定額 １００万円 販売会社 横浜銀行 (Reporting By Michio Kohno)