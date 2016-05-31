アジア通貨動向（31日）＝総じてしっかり

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［３１日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３２分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.03 111.11 +0.07 Sing dlr 1.3789 1.3817 +0.20 Taiwan dlr 32.626 32.680 +0.17 Korean won 1189.90 1191.80 +0.16 Baht 35.73 35.75 +0.04 Peso 46.680 46.750 +0.15 Rupiah 13610 13640 +0.22 Rupee 67.16 67.16 +0.00 Ringgit 4.1070 4.1170 +0.24 Yuan 6.5803 6.5815 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.03 120.30 +8.35 Sing dlr 1.3789 1.4177 +2.81 Taiwan dlr 32.626 33.066 +1.35 Korean won 1189.90 1172.50 -1.46 Baht 35.73 36.00 +0.76 Peso 46.68 47.06 +0.81 Rupiah 13610 13785 +1.29 Rupee 67.16 66.15 -1.50 Ringgit 4.1070 4.2935 +4.54 Yuan 6.5803 6.4936 -1.32
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