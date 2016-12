UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝小幅高、米利上げ観測受け月間では下落

(情報を更新しました) [シンガポール 31日 ロイター] - 31日のアジア通貨市場はおおむね小幅高で推移している。 ただ、月間では米利上げ観測を背景に大方の通貨が下落する見通しで、人民元は昨年8月の切り下げ以降最 悪のパフォーマンスが見込まれている。 この日のインドネシアルピア は株式市場での海外勢の買いに支援され上昇。韓国ウォンKRW=K FTCも、輸出業者からの月末の決済需要で小幅高となっている。 ただアジア通貨は、米連邦準備理事会(FRB)当局者の早期利上げを支持する発言を受けて今月下落 している。 SEB銀行(シンガポール)のアジア戦略部門責任者、ショーン・ヨコタ氏は「(ドル/アジア通貨は )6月3日の米雇用統計発表まで若干弱含むものの、統計が予想に届けば、連邦公開市場委員会(FOMC )にかけてドルはアジア通貨に対して上昇する見通しだ」と指摘した。 一方、目先の引き締めが織り込まれていることから、FOMC後にはドルが売られる可能性があるとの 見方を示した。 人民元 は今月、対ドルで1.6%下落。昨年8月の基準値切り下げ以降で最大の月間下落率 となる。 中国人民銀行(中央銀行)はこの日、前日に続き人民元の対ドル基準値を5年ぶり安値に設定した。 人民元安に追随し、シンガポールドル も月間で2.6%安。下落率は昨年8月以来の大きさ。 マレーシアリンギ は月間で5.2%安とアジア通貨の下げを主導している。株式市場からの資 金流出や政府系投資会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)をめぐる根強い懸念が背景。 ウォンは今月4.3%安。昨年7月以来の大幅な下落率となる。 このほか、月間ではルピアが3.2%安、タイバーツ が2.3%安、インドルピー は 1.2%安、台湾ドル は1.0%安。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.16 111.11 -0.04 Sing dlr 1.3792 1.3817 +0.18 Taiwan dlr 32.602 32.680 +0.24 Korean won 1191.00 1191.80 +0.07 Baht 35.71 35.75 +0.10 Peso 46.720 46.750 +0.06 Rupiah 13618 13640 +0.16 Rupee 67.17 67.16 -0.01 Ringgit 4.1150 4.1170 +0.05 Yuan 6.5830 6.5815 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 111.16 120.30 +8.22 Sing dlr 1.3792 1.4177 +2.79 Taiwan dlr 32.602 33.066 +1.42 Korean won 1191.00 1172.50 -1.55 Baht 35.71 36.00 +0.81 Peso 46.72 47.06 +0.73 Rupiah 13618 13785 +1.23 Rupee 67.17 66.15 -1.52 Ringgit 4.1150 4.2935 +4.34 Yuan 6.5830 6.4936 -1.36