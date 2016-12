米金融・債券市場＝利回り低下に転じる、株安や強弱まちまちの指標受け

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 96*28.50 2.6510% ) 前営業日終値 97*03.50 2.6400% 10年債(指標銘柄 17時05分 97*30.50 1.8511% ) 前営業日終値 98*03.00 1.8350% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.25 1.3799% 前営業日終値 100*02.50 1.3590% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.50 0.8829% 前営業日終値 99*31.50 0.8830% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 163*10.00 162*30.00 Tノート先物9月限 129*22.00 129*22.50 米金融・債券市場は、国債利回りが数週間ぶりの高水準に達した後、低下に転じた。 朝方発表された一連の米経済指標が強弱まちまちの内容になったことを受け、6月の米利 上げ観測が後退し、米株価が軟調に推移したことを受けた動き。 午前の取引では、4月の米個人消費支出が6年8カ月ぶりの大幅な伸びとなったこと を追い風に、利回りは前週の上昇勢いを維持。2年債利回りは約2カ月ぶり、指標10年 債利回りは1カ月ぶりの高水準をそれぞれつけた。 ただ、その後発表された5月シカゴ地区購買部協会景気指数やCB消費者信頼感指数 が精彩を欠く内容となったことを受け、利回りは低下に転じた。 アクション・エコノミクスのグローバル・フィクストインカム部門マネジング・ディ レクター、キム・ルパート氏は「この日の米債価格の上昇は株安によるところが大きい」 としたうえで、強弱混合の米指標も要因になったと指摘。「低調な内容となったのは主要 指標ではなかったものの、6月の米利上げ観測を幾分後退させた」と述べた。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場で米連邦準備理事会(FR B)が21%の確率で、6月14━15日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを 実施するとの見方を織り込んだ。米個人所得・消費支出統計の発表直後は26%だった。 終盤の取引で、10年債 は2/32安、利回りは1.842%。一時、 4月終盤以来の水準となる1.89%まで上昇していた。 30年債 はほぼ変わらず。利回りは2.641%。 月末買いが長期ゾーンの価格を下支えたと、アナリストは指摘した。 2年債 はほぼ変わらず、利回りは0.878%。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.50 (unch)